Блогер Андрей Рыбак, участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показался вместе с Александром Эллертом
Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным блогером и радиоведущим. Молодой человек участвовал на шоу "Холостячка", но завоевать Мишину Андрею не удалось. После этого Рыбак решил вернуться к бывшей, с которой начал все с чистого листа. Сейчас Андрей активно ведет социальные сети, делясь всем интересным.
На новом фото,. которое Рыбак опубликовал в Инстаграм, он был в специальном костюме. Рядом с Андреем стояла его девушка - Алина Смирнова. С другой стороны находился победитель "Холосячки" Александр Эллерт и еще один молодой человек.
"Страх только в твоей голове!
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Ну ещё в
высоте;
насекомых;
темноте;
глубине;
когда посреди дня в дверь звонит кто-то, а ты никого не ждёшь
когда заходишь в лифт и ключи в руке сильнее сжимаешь, чтоб в дырку не упали;
когда мама оставила на кассе постоять, очередь уже к тебе подходит, а её всё нет (из детства чисто);
когда в кармане не сразу телефон нащупал.
В общем страхов в мире хватает! И вовсе не стыдно, если они у вас есть! Стыдно, если вы с ними никак не боретесь!
Мы чуть-чуть поборолись! И теперь не стыдно!
А какие страхи есть у вас?", - написал Рыбак.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Страх высоты, э... Ну и разных гадов боюсь", "Змеи - вот мой самый большой страх..и наверное единственный".
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