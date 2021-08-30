Бывший участник «Холостячки» Андрей Рыбак продемонстрировал необычные отношения со своей нынешней девушкой

Как сообщает Politeka.net, украинский юморист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Рыбак решил показать, как веселится со своей возлюбленной по имени Алина. Как известно, комик встречался с ней еще до «Холостячки», а после шоу, где Андрей признался, что у него есть любимая девушка, пара решила возобновить отношения.

На видео Рыбак подъезжает на машине к Алине и задает ей весьма неоднозначный вопрос.

«Сколько час?», - интересуется юморист.

На это его возлюбленная тут же отвечает:

«60 минут».

«Спасибо!», - не остается в долгу комик, и уезжает.

Судя по этим кадрам, Андрей и Алина действительно живут на одной волне, разделяя чувство юмора друг друга.

«Обычный диалог на трассе! Знание - сила!», - подписал видео Рыбак.

Его подписчики не смогли пройти мимо.

«Вы как всегда супер», «Ахах, хорош», «Гениально», «Ахах разрыв», - пишут люди в комментариях к публикации.

Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак показал свою возлюбленную, ради которой со скандалом покинул проект.

Как сообщала Politeka, экс-участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак заинтриговали украинцев новыми кадрами.

Также Politeka писала, что Рыбак после провала на "Холостячке" дал советы, что делать в случае неудачного свидания.