Бывший участник «Холостячки» Андрей Рыбак продемонстрировал необычные отношения со своей нынешней девушкой
Как сообщает Politeka.net, украинский юморист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Рыбак решил показать, как веселится со своей возлюбленной по имени Алина. Как известно, комик встречался с ней еще до «Холостячки», а после шоу, где Андрей признался, что у него есть любимая девушка, пара решила возобновить отношения.
На видео Рыбак подъезжает на машине к Алине и задает ей весьма неоднозначный вопрос.
«Сколько час?», - интересуется юморист.
На это его возлюбленная тут же отвечает:
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«60 минут».
«Спасибо!», - не остается в долгу комик, и уезжает.
Судя по этим кадрам, Андрей и Алина действительно живут на одной волне, разделяя чувство юмора друг друга.
«Обычный диалог на трассе! Знание - сила!», - подписал видео Рыбак.
Его подписчики не смогли пройти мимо.
«Вы как всегда супер», «Ахах, хорош», «Гениально», «Ахах разрыв», - пишут люди в комментариях к публикации.
Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак показал свою возлюбленную, ради которой со скандалом покинул проект.
Как сообщала Politeka, экс-участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак заинтриговали украинцев новыми кадрами.
Также Politeka писала, что Рыбак после провала на "Холостячке" дал советы, что делать в случае неудачного свидания.