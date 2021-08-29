Юморист Андрей Рыбак, участвовавший в реалити-шоу "Холостячка", рассказал, что больше всего ценит в своей девушке

Как пишет Politeka.net, известный юморист и шоумен Андрей Рыбак, который впервые засветился на телевидении в проекте "Лига Смеха", стал едва ли не самым ярким участником реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Однако незадолго до финала Рыбак признался, что на самом деле у него уже есть любимая девушка Алина и со скандалом покинул проект.

В своем Instagram эксучастник "Холостячки" часто делится подробностями своей личной жизни. На этот раз юморист устроил поклонникам рубрику "Вопрос-ответ". Так, фанаты Рыбака поинтересовались, что ему больше всего нравится в его любимой.

"Она всегда знает, как меня развеселить! И еще она красивая очень)", - ответил Андрей Рыбак.

Ранее Politeka писала, что лучший друг Эллерта впервые заговорил о причинах его расставания с Мишиной: "в жизни случаются...".

Напомним, что Рыбак после провала на "холостячке" дал советы, что делать в случае неудачного свидания: "если девушка опаздывает...".

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