Учасники першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною, незважаючи на те, що їм не пощастило завоювати її сердечко, продовжують дружити і спілкуватися

Так, переможець шоу Олександр Еллерт (з яким Мішина нещодавно розлучилася) і його екс-суперники Олексій Тригубенко, Андрій Рибак і Євген Ковтуненко регулярно зустрічаються на різних вечірках і бувають в гостях один у одного.

Днями свій день народження відзначав Рибалка. Хлопець влаштував пікнік на задньому дворі - з відкритим басейном, алкоголем і різними закусками. Кадрами з вечірки поділився в" сторіз " в Instagram Тригубенко, передає Politeka.net.

За словами Олексія, все було "красиво", хоч саме він і запізнився на власне свято майже на півтори години.

"З днем народження, братан", - тепло його зустрів Тригубенко на стоянці.

Пізніше, під час застілля відкинутий наречений Мішиной вимовив яскравий тост: "ти дуже добрий, дуже щирий, відкритий пацан... Ти просто красунчик! Спасибі тобі. З днем народження! Будь щасливий!"

Зазначимо, Тригубенко, бізнесмен з Києва, отримав широку популярність в мережі, завдяки участі в"Холостячці". Відповідальний і серйозний хлопець привернув увагу Мішиної, дійшовши до самого фіналу. В останній момент актриса вибрала Еллерта, не давши Олексію шансу. Тоді багато шанувальників шоу висловлювали своє розчарування вибором Ксенії.

Нагадавши, Фіналіст " Холостячки "Олексій Тригубенко нагрянув на нові зйомки C Мішиною:"не переживай".

Як повідомляла Politeka, Фіналіст " Холостячки "Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя:" мені не вистачає слів...".

Також Politeka писала, що Тригубенко з " Холостячки "розповів про незвичайну пригоду на відпочинку:"кожен чоловік винен".