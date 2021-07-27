Один из самых ярких экс-участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, рассказал о своих чувствах
Бизнесмен принял участие в шоу, чтобы найти свою любовь, пишет Politeka.net. Во время съемок проекта у него проснулись чувства к героине - актрисе Ксении Мишиной. Однако последняя отвергла мужчину.
После провала на "Холостячке" бизнесмен продолжил работать, а также вести свой Инстаграм. Сейчас на страницу Алексея в Инстаграм подписана 171 тысяча человек, с которыми он делится разными постами, в том числе и затрагивает личные темы.
В этот раз Тригубенко рассказал, что у него вспыхнули новые чувства. На фото бизнесмен светился от счастья, позируя в белых футболке и штанах.
"Я влюбился...
В яхты и это навсегда. Ощущение свободы, возможность исследовать любой остров, ночевки в красивых лагунах и отдых на безлюдных пляжах. Мне не хватает слов, чтоб описать и передать вам всю ту красоту и эмоции, которые пережил я со своими друзьями", - написал бизнесмен.
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По словам Алексея, яхта подарила ему массу эмоций, воспоминаний и новые знакомства.
"В этом путешествии я понял, что круто путешествовать с компанией. Ведь это меня вдохновляет. Вдохновляют новые знакомства, новые места, новая и вкусная еда - после этого хочется творить и создавать", - поделился Тригубенко.
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