Участники первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной, несмотря на то, что им не повезло завоевать ее сердечко, продолжают дружить и общаться

Так, победитель шоу Александр Эллерт (с которым Мишина недавно рассталась) и его экс-соперники Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Евгений Ковтуненко регулярно встречаются на различных вечеринках и бывают в гостях друг у друга.

На днях свой день рождения отмечал Рыбак. Парень устроил пикник на заднем дворе - с открытым бассейном, алкоголем и различными закусками. Кадрами с вечеринки поделился в "сториз" в Инстаграм Тригубенко, передает Politeka.net.

По словам Алексея, все было "красиво", хоть именниник и опоздал на собственный праздник почти на полтора часа.

"С днем рождения, братан", - тепло его встретил Тригубенко на стоянке.

Позднее, во время застолья отвергнутый жених Мишиной произнес яркий тост: "Ты очень добрый, очень искренний, открытый пацан... Ты просто красавчик! Спасибо тебе. С днем рождения! Будь счастлив!"

Отметим, Тригубенко, бизнесмен из Киева, получил широкую популярность в Сети, благодаря участию в "Холостячке". Ответственный и серьезный парень привлек внимание Мишиной, дойдя до самого финала. В последний момент актриса выбрала Эллерта, не дав Алексею шанса. Тогда многие поклонники шоу высказывали свое разочарование выбором Ксении.

Напомним, Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки c Мишиной: "Не переживай".

Как сообщала Politeka, Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов...".

Также Politeka писала, что Тригубенко из "Холостячки" рассказал о необычном приключении на отдыхе: "Каждый мужчина должен".