Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко показал в сети свою квартиру, в которой живет один

Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко получил широкую популярность после реалити-шоу и собрал огромную аудиторию в своем Instagram. Теперь харизматичный парень часто делится с поклонниками яркими фото и видео из своей жизни.

Так, украинцы много раз просили Алексея показать, как выглядит его жилище, и теперь вот он выполнил их просьбы, выложив в сторис кадры их кухни. Как видно, холостяцкая кухня парня выглядит весьма комфортной и современной. Она также показал свой холодильник, в котором есть бутылка просекко и много лотков с яйцами.

"Вы всегда пишите, что вам интересна обычная жизнь. Покажи больше жизни. Показываю. Вот, холостяцкая квартира, все чисто, убрано, ничего не приготовлено. Холодильник. Набор холостяка, просекко, арбуз, яйца. Все. Вот так и живем. Десять часов вечера, я голодный", - рассказал Алексей.

Напомним, Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко нагрянул на новые съемки c Мишиной: "Не переживай".

Как сообщала Politeka, Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов...".

Также Politeka писала, что Тригубенко из "Холостячки" рассказал о необычном приключении на отдыхе: "Каждый мужчина должен".