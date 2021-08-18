Учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною, радіоведучий і блогер, Андрій Рибак насмішив життєвими порадами

Так, колишній фаворит Мішиної зробив новий пост у себе в Instagram, в якому пофантазував на тему, що робити в разі невдалого побачення, передає Politeka.net.

Рибак постав на кадрах під час пікніку, розташувавшись на підстилці. В руках блогер тримав келих з напоєм і широко посміхався. А ось картина, яку він описав, була менш приємною.

Андрій був щедрий на поради, а в кінці поцікавився думкою публіки:

"Що робити, якщо дівчина спізнюється на побачення?

15 хвилин - можна просто позалипати в телефон👌

30 хвилин - все ще залипаємо👍

60 хвилин - ну не знаю, попий кави чи що!🤷🏻‍♂️

120 хвилин - а вона точно в курсі про те, що у вас побачення?🤦🏻

180 хвилин - мабуть, немає у тебе ніякої дівчини!😆

А ви пунктуальна людина? Часто спізнюєтеся?".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Я з тих, хто приходить на пів години раніше 🤣"

"Не спізнююся. І годину б не чекала😄"

"Пити одному 😂 🔥 👏 а після допивати і гуляти разом з коханою ❤️"

Відзначимо, у Рибака, що вилетів з "Холостячки", після проекту в особистому житті все склалося цілком вдало. Він повернувся до своєї колишньої коханої, теж брюнетки, як і Мішина, - Аліні Смирнової. Парочка живе разом в Києві, багато подорожує і частенько радує шанувальників в соцмережі кадрами з життя.

Нагадаємо, що зірка "Холостячки" Рибак з'явився в компанії загадкової красуні, і це не його дівчина: "Андрійко, ти кращий".

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