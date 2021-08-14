Участник шоу "Холостячка", ведущий и комик Андрей Рыбак оригинально ответил своим недоброжелателям
Видео появилось на странице блогера в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Посвящается всем тем, кто в меня не верил! И что теперь скажете?!», - обратился Рыбак в сети.
В 2018 году шоумен слышал от недоброжелателей такую фразу: Та у тебя нет денег. Ты даже машину себе не можешь купить.
Спустя три года Андрей показал на кадрах свой автомобиль.
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«Самое мотивирующее видео! 👏»,
"Красавчик. Респект. Удачи",
"А главное без всяких мам, пап и кредитов😂👏👏",
"Поставил себе цель, через 3 года осуществил, молодец, так и надо",
" Главное - верить в себя! И идти к своим целям, не слушая никого", - пишут в сети.
Отметим, что Андрей Рыбак был самым противоречивым и в то же время ярким участником проекта. Мужчина ошеломил Холостячку признанием, что за проектом есть девушка, к которой у него успели зародиться чувства. Этой девушкой оказалась Алина, с которой у Андрея продолжают развиваться отношения.
Напомним, что Звезда "Холостячки" Рыбак появился в компании загадочной красотки, и это не его девушка: "Андрюша, ты лучший".
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