Известный ведущий и экс-участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал, как отдыхает со своей девушкой Алиной

Андрей Рыбак является украинским ведущим на радио. Также он прославился участием на популярном проекте "Холостячка". Ведущий активно ведет свой профиль в Инстаграм, где показывает, как проводит время со своей девушкой, после того, как на проекте его отвергла Ксения Мишина. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Андрей выложил видео. Он показывает, как его девушка в бассейне лежит головой в воду.

"Ребят, сегодня Алина побила мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Представляете? Уже 13 минут! Горжусь ею, класс" - сказал Рыбак на видео.

Под постом ведущий уточнил, что это была шутка и прокомментировал это так: "Черный юмор подъехал! Если что, то это просто шутка! Конечно же не 13 минут, а только 2!".

В комментариях поклонники оценили шутку и поддержали Андрея: "Я просто смеюсь с ваших с ней приколов. Вы крутые!".

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