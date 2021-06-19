Стало известно, кто примет участие в новом выпуске "МастерШеф. CELEBRITY"

Как передает Politeka.net, на экранах украинцев он появится в субботу, 19 июня.

Сражаться за звание лучшего кулинара в нем будут украинские звезды шоу-бизнеса. В каждом выпуске будут встречаться команды с разными составами.

Всего в шоу примут участие 72 украинских звезды. Среди них зрители увидят актеров, музыкантов, хореографов, артистов, телеведущих, юмористов и многих других.

Второй эфир украинцы смогут посмотреть уже сегодня. Меряться кулинарным мастерством будут новые звездные команды.

Полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни проекта придется участникам и участница проектов "Холостячка" и "Холостяк".

Украинцы в сети бурно отреагировали на новый состав в шоу. Многим отступления от стандартных правил проекта пришлось не по душе.

"Я один их всех не знаю, но они известные?", "По-моему формат этого шоу уже давно не тот и это очень печально", "Вообще не понятно кто это? Какие селебрити?", "Пусть это будет первый и последний сезон с известными людьми, пожалуйста. Это полный стыд", "Они на шоу идут не готовить, а прикалываться. Как Эктор это всё терпит? Ради просмотров и денег?", - писали в сети.

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