Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как проводит время с любимой

Актриса Ксения Мишина в проекте "Холостячка" выбрала комика Александра Эллерта, передает Politeka.net. Отвергнутые участники шоу не отчаялись, а продолжили строить свою личную жизнь с другими девушками.

В частности, радиоведущий и юморист Андрей Рыбак, который был полуфиналистом шоу, вернулся к девушке Алине. К слову, мужчина встречался с красоткой до проекта.

Сейчас же юморист публикует совместные кадры с пассией и признается ей в любви. А в одном из недавних постов Рыбак показал, как проводит время с возлюбленной и другими отвернутыми участниками "Холостячки", Евгением Ковтуненко и Алексеем Тригубенко.

Все четверо смотрели в телефон и улыбались.

"Очень сложно, когда один телефон на четверых!☹️ Как думаете, что смотрим?", - написал Андрей.

За два часа публикация собрала почти 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Новую серию Холостяка😂😂😂", "Леша такой Леша😂", "Не знаю, что смотрите. Но вы классные", "Как вы круто танцевали😂🔥", "Как Эклер играет с хомяками", "Красивые фотографии🔥🔥🔥", "А я думала вы просто Селфи делаете 😂😂", "Фотки с дня рождения Надин😍", "Свой танец, который снимали", "Наверное, фотосессию свою🔥❤️", "И Лёша на плече спит😂", "Женя показывает свою новую идею для проекта😂 вы желаете видеть, что вам интересно))", "Ковтуненко показывает фото катышка из пупка".

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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