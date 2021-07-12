Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, похвастался кадрами отдыха со своей девушкой

После своего участия в шоу "Холостячка" юморист набрал большую популярность в сети. Сейчас на страницу Рыбака в Инстаграм подписана 221 тысяча пользователей сети. Рыбак не забывает радовать фолловеров новыми кадрами, передает Politeka.net.

«Развиваемся вместе с флагом!😆 Угадаете где мы?! Понимаю, задание сложное! Но вы справитесь! Прислушайтесь к интуиции!», - написал Андрей.

При этом стоит отметить, что вместе с возлюбленной Алиной Смирновой он сфотографирован на фоне флага Греции, а в геометке к фото указаны Афины.

"По счастливым лицам видно, что вы в Боярке", - поддержали шутку Рыака его фолловеры.

Отметим, во время шоу "Холостячка" Андрей Рыбак признался, что шенл туда будучи в отношениях. Он заверил свою девушку Алину Смирнову, что не влюбится в Ксению Мишину, но чувства якобы неожиданно вспыхнули.

После того как героиня проекта отвергла Рыбака, тот вернулся к Алине, и она его простила. После испытания «Холостячкой» пара снова вместе.

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