Известный комик и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал фото с загадочной красоткой

Как сообщает Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак, который был участником романтического реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сеть несколько забавных кадров, сделанных на кухне, на которых позирует в компании очаровательной красотки.

На снимках парочка что-то увлеченно готовит, видно, что они веселые и даже дурачатся. Пикантности снимкам добавляют забавные фартуки с изображением красивых тел в белье, причем, Андрей надел женский, а его компаньонка – мужской.

В подписи к фото Рыбак написал: "Многие критиковали меня после @masterchefstb, мол я не умею готовить! Так и есть! Поэтому я решил ещё раз это доказать! Хорошо, что и @inna_skydaniuk не умеет! Хоть не так выделялся! Гляньте видео у неё на странице и напишите, насколько я плохой кулинар!". Пользователи тут же принялись комментировать фото юмориста: "Андрюша, ты лучший повар", "Вот это да, вот это смешно", "Ваша задача была не готовить, а смешить народ", "Классно готовили", "Красивые".

Напомним, Звезда "Холостячки" Рыбак похвастался рекордом своей девушки: "13 минут...".

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