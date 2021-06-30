Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак напугал неожиданным преображением

Как известно, 29-летний радиоведущий урвал свой кусочек славы, приняв участие в популярном шоу. И хоть Андрей был отвергнут главной героиней Ксенией Мишиной практически на финишной прямой, у молодого человека после проекта в жизни все сложилось вполне удачно. Он вернулся к своей бывшей возлюбленной, тоже брюнетке, как и Мишина, - Алине Смирновой. Парочка живет вместе в Киеве, много путешествует и частенько радует поклонников в соцсети забавными кадрами из личной жизни.

Кроме того, Рыбак вместе с победителем "Холостячки" Александрром Эллертом, с которым сохранил дружбу, несмотря на былое соперничество, организовал YouTube-канал "Но это не точно", где проводит обзор различных украинских шоу.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Андрей выставил любопытные кадры, "постарев" лет на 40-50. Экс-фаворит "Холостячки" предстал с седой и длинной бородой и пышными усами. Большие очки, а также глубокие морщины на лице, особенно на лбу, дополнили необычный образ. В таком гриме Рыбака не узнала бы даже Мишина.

"Время летит незаметно", - подписал он кадры с иронией.

"Главное, ребята, сердцем не стареть", - добавил Андрей.

Радиоведущий сохранил в интриге, для чего ему понадобилось так преображаться.

Напомним, что Андрей Рыбак показал ссору с возлюбленной, с которой живет после "Холостячки"

Как сообщала Politeka, Рыбак закатил сцену ревности своей девушке

Также Politeka писала, что отвергнутый Мишиной Рыбак неожиданно заговорил об эгоистах