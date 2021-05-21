"Любите ли вы себя?"

Бывший участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак решил откровенно высказаться о любви к себе

Как сообщает Politeka.net, юморист из "Лиги смеха", которого в свое время отвергла «холостячка» Ксения Мишина, поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем Рыбак поднял очень актуальную тему.

«Любите ли вы себя?! Многие считают эгоизм чем-то плохим и неподобающим воспитанному человеку! Но, как по мне, здоровый эгоизм очень помогает в жизни! В конце концов, даже те, кто жертвует своими интересами ради других, скорее всего, ждёт в ответ благодарности и поощрения! Это ли не эгоизм?», - поинтересовался комик.

Он добавил, что считает любовь к самому себе очень полезной для человека.

«Так что любить себя полезно! Главное делать это не в публичных местах!», - с юмором отметил Рыбак, предложив подписчикам написать друг другу комплименты в комментариях к его посту.

Рыбак также поделился собственным фото, сделанным на природе.

Подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Брутальний мен», «Мамыне сонечко», «Буся», «Красава, мачо», «Когда весна в душе цветет», - пишут люди.

Ранее Рыбак показал фото со своей новой возлюбленной по имени Алина. На черно-белом фото пара замерла, прижавшись друг к другу.

Напомним, Полуфиналист "Холостячки" Рыбак закатил крутую вечеринку со своей девушкой: яркие кадры.

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