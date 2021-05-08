После того, как «Холостячка» Ксения Мишина отшила участника Андрея Рыбака, он вернулся к своей девушке, с которой встречался до проекта

Как передает Politeka.net, сейчас 29-летний радиоведущий и комик Андрей Рыбак выглядит влюбленным и счастливым и постоянно делится в соцсетях контентом со своей избранницей Алиной Смирновой.

Кроме того, Рыбак занимается раскруткой своего Инстаграма и Ютуб-канал, чтобы повысить узнаваемость и привлечь больше внимание к своей персоне, а заодно, и заработать денег. Для этого комик рекламирует всякие товары: алкоголь, заведения, чипсы и прочее.

Судя по последним фото, обнародованным в Инстаграм, Андрей с Алиной решили устроить алкогольную вечеринку только для двоих и поделиться рецептом коктейля.

«Для крутой вечеринки вовсе необязательно снимать огромный дом, звать крутого диджея и просить денег у бати! Достаточно просто угадать с напитком.

Кстати, недавно открыл для себя крутой коктейль с ромом и апельсиновым соком! Рекомендую! Ну или по старинке, с колой! Классику никто не отменял!👍», - написал шоумен.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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