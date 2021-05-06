Полуфиналист "Холостячки" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак дал волю чувствам, насмешив новым фото

Как передает Politeka.net, 28-летний радиоведущий опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого разделся до трусов.

Рыбак гордо продемонстрировал фигуру, поставив руки в боки. На соседнем фото красовался известный голливудский красавчик Уилл Смит. 52-летний актер также позировал в трусах, отбросив стыд.

"Мужчины тоже люди! Мы много лет молчали! И вот, наконец, Уилл Смит вдохновил нас всех! Каждый из нас прекрасен! Свободу животикам!🔥", - подписал фото экс-участник "Холостячки".

Дело в том, что Уилл Смит своим недавним фото-признанием нечаянно запустил в Сети целый флешмоб. Мужчины по всему миру повторяют за ним. Актер всего лишь хотел показать, как набрал вес за время карантина, пообещав в скором времени похудеть.

"Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию... Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов… вот и все! Мечтаю попасть в лучшую форму моей жизни!!!!! Сотрудничаю с @YouTube, чтобы вернуть свое здоровье и самочувствие в норму. Надеюсь, что это сработает! 😬", - заявил Смит.

Пользователи с энтузиазмом комментируют выходку Рыбака:

"Не похож - надо поднабрать 😂"

"найди отличие😹😻"

"Я подумала что это ты но без татух 😂"

"О Боже, у Смита трусы скромнее 😂😂" - "он на житомирском базаре не был никогда просто"

"Вы просто атлет"

"Булкам тоже нужна свобода слова😂"

"А живот-то где? ))"

"Если бы у вас был живот больше, чем у Смита, вы бы сделали такой коллаж?😄🙈"

Напомним, полуфиналист "Холостячки" Рыбак довел возлюбленную до срыва, девушка не сдерживалась: "Андрей, тебе 30 лет!"

Как сообщала Politeka, Уилл Смит, который недавно показал свой огромный живот, удивил редким фото: "Вообще не стареете"

Также Politeka писала, что Андрей Рыбак показал красотку, с которой счастлив после "Холостячки", тоже брюнетка: "Пушка".