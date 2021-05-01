Бывший фаворит «холостячки» Ксении Мишиной Андрей Рыбак показал, как его девушка выясняет с ним отношения
29-летний радиоведущий, который дошел до полуфинала шоу «Холостячка», однако так и не стал победителем, показал, что происходит в его отношениях с нынешней девушкой, Алиной Смирновой. Соответствующим постом он поделился в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Рыбак увидел видео на странице украинской певицы Анны Тринчер, на котором знаменитость и блогер Александр Волошин разыгрывают сценку с парнем, который пытается поздравить свою девушку с критическими днями. Ведущий решил повторить это видео со своей возлюбленной, однако все пошло не по плану.
«А у кого сегодня месячные? Да вон же, смотри», - начинает Рыбак на видео, пытаясь обнять свою девушку.
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Однако, Алина явно не в восторге от такого рода шуток.
«Даже не думай! Андрей, тебе 30 лет! Мне надоели твои кон*енные видео! Блогер х**ов!», - выдает Смирнова и уходит.
Рыбак при этом остается стоять в кадре с растерянным выражением лица.
«Девушки, как нам себя вести в эти дни?! Лайфхак от Ани Тринчер не сработал! P.S. Мне, вообще-то, 29!», - подписал шутливое видео ведущий.
Его подписчики тут же отреагировали на пост.
«Еще как-то спокойно сказала», «Дно», «Боже, как неудобно получилось», «Вот Алина жестокая», - пишут люди.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, полуфиналист "Холостячки" Рыбак насмешил кадрами с загадочной девушкой: "Андрюха нашел...".
Как сообщала Politeka, полуфиналист "Холостячки" Рыбак ошарашил поведением с возлюбленной: "Правильно Ксюха сделала, что...".
Также Politeka писала, что Андрей Рыбак показал красотку, с которой счастлив после "Холостячки", тоже брюнетка: "Пушка".