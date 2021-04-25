Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как ведет себя со своей возлюбленной

Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в финале остановила свой выбор на комике Александре Эллерте, передает Politeka.net. После завершения проекта полуфиналист Андрей Рыбак стал заново строить отношения со своей девушкой Алиной.

Благодаря шоу Рыбак стал популярнее и теперь в качестве блогера набрал у себя в Инстаграм 225 тысяч пользователей сети, с которыми регулярно делится забавными видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В этот раз ведущий мероприятий поделился шутливым роликом, на котором проявил жесткость, отвергнув свою возлюбленную красотку. На видео пара сидела в машине, а когда Алина выходила, она потянулась, чтобы поцеловать бойфренда, в ответ тот подставил руку и отстранил девушку.

"Все, не надо этих телячьих нежностей. Пока, все", - произнес Рыбак, немного скривившись.

Когда возлюбленная вышла, Андрей включил романтическую песню.

"Мужики тоже люди! @egorkaship, от души!", - написал Рыбак.

За 40 минут публикация собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"😂 Очень сомневаюсь, что мой муж такой "люди" 😏", "Оно изгаляется, а девушке каково? Правильно Ксюха сделала, что Эллерта выбрала, умница!!!", "Хахахахаха ЭТО ЛУЧШЕЕЕЕЕ😂😂😂👏", "Вообще не поняла😮", "А девушке неприятно", "Актерство высшего уровня😂", "Нам нравится больше второй вариант мужика😄".

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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