Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, засветился на видео с загадочной незнакомкой

Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в финале остановила свой выбор на комике Александре Эллерте, передает Politeka.net. После завершения проекта полуфиналист Андрей Рыбак стал заново строить отношения со своей девушкой Алиной.

Сейчас Андрей Рыбак занимается развитием своей карьеры, ведя собственные блоги в сети. Так, Инстаграм ведущего собрал уже более 200 тысяч подписчиков, а Ютуб-канал - более 80 тысяч.

Полуфиналист "Холостячки" часто записывает для своего Инстаграма шутливые видео. Так, в этот раз он опубликовал кадры того, как незнакомая девушка натягивает на палец напальчник. После этого удивленный Рыбак стал протягивать к камере 500 гривен.

"Теперь вы знаете, что дарить мне на день рождения!😆 Купили бы себе такое?", - написал автор.

За шесть часов публикация собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"Пояснительную бригаду🙄🙄🙄", "ничего неясно", "Тю, это обычный напальчник", "Интересно, что подумали другие на счет этого предмета 😂", "Андрюха нашёл свой размер😂😂😂", "Пусть эта презервативная нечисть уйдет", "Шо за бред?", "Ничего не ясно", - написали пользователи сети.

Напомним, реалити-шоу "Холостячка" шло с 23 октября 2020 - по 18 декабря 2020.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"