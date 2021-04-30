Экс-фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак заставил публику понервничать новым постом
Как передает Politeka.net, 28-летний радиоведущий, еще совсем недавно боровшийся за сердце "Холостячки", но проигравший своему другу Александру Эллерту, опубликовал любопытный фотоколлаж у себя в Инстаграм.
"Хотим какую-то распечатать и на стену повесить! Помогите выбрать! Голосуем соответствующим смайлом!⬇️", - говорится в подписи.
На кадрах Андрей показал свою "новую старую" девушку Алину Смирнову (тоже кстати брюнетка, как и Мишина), с которой он сейчас счастлив.
Как известно, после проекта Рыбак сошелся со своей прежней любовью Алиной, с которой встречался до шоу. Парень признавался, что изначально шел на "Холостячку" ради пиара. Смирновой же он пообещал покинуть проект во время первых эфиров. Но неожиданно для себя влюбился в главную героиню Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, экс-фаворит "Холостячки" снова сошелся с Алиной. Девушка простила ему его "похождения".
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Пользователи кинулись помогать Андрею и Алине выбирать фото, комментируя пост:
"1, такие счастливые на ней"
"Коллаж делайте)"
"Первую в чорно-белом цвете, там весь смысл!"
"Вы вдвоем искренне улыбаетесь 🔥"
"Какая красивая пара!!!❤️"
"Может, сразу все три?)"
"Ой нет, 2🔥🔥❤️ тоже пушка"
Ранее мы рассказывали, Рыбак смутил публику, показав в "сториз", что Смирнова вытворяла с его ногой. Девушка в небесном микротопике и джинсах сидела на диване, а в руках держала босую ногу бойфренда, на которой "играла", будто на гитаре. При этом Алина мотыляла головой и издавала мычащие звуки.
"Что ты играешь?", - еле смог спросить сквозь смех Рыбак.
"Рок какой-то", - с улыбкой ответила Алина.
Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".
Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.
Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"