Экс-фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак заставил публику понервничать новым постом

Как передает Politeka.net, 28-летний радиоведущий, еще совсем недавно боровшийся за сердце "Холостячки", но проигравший своему другу Александру Эллерту, опубликовал любопытный фотоколлаж у себя в Инстаграм.

"Хотим какую-то распечатать и на стену повесить! Помогите выбрать! Голосуем соответствующим смайлом!⬇️", - говорится в подписи.

На кадрах Андрей показал свою "новую старую" девушку Алину Смирнову (тоже кстати брюнетка, как и Мишина), с которой он сейчас счастлив.

Как известно, после проекта Рыбак сошелся со своей прежней любовью Алиной, с которой встречался до шоу. Парень признавался, что изначально шел на "Холостячку" ради пиара. Смирновой же он пообещал покинуть проект во время первых эфиров. Но неожиданно для себя влюбился в главную героиню Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, экс-фаворит "Холостячки" снова сошелся с Алиной. Девушка простила ему его "похождения".

Пользователи кинулись помогать Андрею и Алине выбирать фото, комментируя пост:

"1, такие счастливые на ней"

"Коллаж делайте)"

"Первую в чорно-белом цвете, там весь смысл!"

"Вы вдвоем искренне улыбаетесь 🔥"

"Какая красивая пара!!!❤️"

"Может, сразу все три?)"

"Ой нет, 2🔥🔥❤️ тоже пушка"

Ранее мы рассказывали, Рыбак смутил публику, показав в "сториз", что Смирнова вытворяла с его ногой. Девушка в небесном микротопике и джинсах сидела на диване, а в руках держала босую ногу бойфренда, на которой "играла", будто на гитаре. При этом Алина мотыляла головой и издавала мычащие звуки.

"Что ты играешь?", - еле смог спросить сквозь смех Рыбак.

"Рок какой-то", - с улыбкой ответила Алина.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

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