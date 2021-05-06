Американский актер Уилл Смит произвел фурор уникальным кадром со своими родными

52-летний голливудский красавчик трогательно поздравил с днем рождения младших брата и сестру (двойняшек), которые отпраздновали юбилей, передает Politeka.net. Уилл опубликовал фото с Гарри и Эллен и другими родственниками, показав стрелочками, где кто.

"Моему младшему брату и сестре сегодня 50! Черт", - подписал фото актер.

Гарри Смит не сдержал эмоций, поблагодарив старшего брата за необычный подарок. Об этом он написал в своем Инстаграм.

"Небольшой сюрприз к 50-летию - погулка на яхте!!! Спасибо Уиллу за эту замечательную поездку и за то, что всегда был рядом, когда был нужен больше всего. Мне так повезло, что я достиг этой вехи. Я очень рад, что вторая половина моей жизни будет полна любви, света и веселья", - поделился Гарри.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие даже не задумывались о реальном возрасте Уилла Смита. Этот пост вернул публику на землю:

"50????? блин, мне нужно будет спросить у гугла, сколько же тебе лет" - "хахах сделал то же самое! Думал, ему около 40 🙈"

"Один из них похож на Уилла"

"Младшие??? Чувак, сколько тебе лет… невероятно. Ребята, вы вообще не стареете 🔥🔥"

"Куда уходит время"

"Как весело должно быть провести день с семьей 😍😍"

Напомним, недавнее фото Уилла Смита в трусах стало сенсацией в Сети. Актер специально выставил напоказ свой "пузик", который отрастил за время карантина, пообещав похудеть ради новой роли.

Напомним, дети Джоли, Смитта и других звезд, которые ведут себя странно: топ ярких фото

Как сообщала Politeka, Уилл Смит полежал на коленях у принца Гарри и Меган Маркл: «настало твое время»