Американский актер Уилл Смит произвел фурор уникальным кадром со своими родными
52-летний голливудский красавчик трогательно поздравил с днем рождения младших брата и сестру (двойняшек), которые отпраздновали юбилей, передает Politeka.net. Уилл опубликовал фото с Гарри и Эллен и другими родственниками, показав стрелочками, где кто.
"Моему младшему брату и сестре сегодня 50! Черт", - подписал фото актер.
Гарри Смит не сдержал эмоций, поблагодарив старшего брата за необычный подарок. Об этом он написал в своем Инстаграм.
"Небольшой сюрприз к 50-летию - погулка на яхте!!! Спасибо Уиллу за эту замечательную поездку и за то, что всегда был рядом, когда был нужен больше всего. Мне так повезло, что я достиг этой вехи. Я очень рад, что вторая половина моей жизни будет полна любви, света и веселья", - поделился Гарри.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие даже не задумывались о реальном возрасте Уилла Смита. Этот пост вернул публику на землю:
"50????? блин, мне нужно будет спросить у гугла, сколько же тебе лет" - "хахах сделал то же самое! Думал, ему около 40 🙈"
"Один из них похож на Уилла"
"Младшие??? Чувак, сколько тебе лет… невероятно. Ребята, вы вообще не стареете 🔥🔥"
"Куда уходит время"
"Как весело должно быть провести день с семьей 😍😍"
Напомним, недавнее фото Уилла Смита в трусах стало сенсацией в Сети. Актер специально выставил напоказ свой "пузик", который отрастил за время карантина, пообещав похудеть ради новой роли.
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