Полуфиналист шоу «Холостячка» Андрей Рыбак показал, как бы выглядело путешествие в стиле «Орел и Решка» в реальной жизни

29-летний радиоведущий не смог завоевать сердце Ксении Мишиной на «Холостячке», однако после проекта его жизнь сложилась как нельзя лучше. Он вернулся к бывшей возлюбленной Алине Смирновой, с которой сейчас счастливо живет в Киеве и разъезжает по миру. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Рыбак поделился новыми кадрами с возлюбленной.

Сейчас парочка находится в Афинах. Судя по всему, новое путешествие вдохновило влюбленных на забавный ролик, в котором они попробовали себя в роли героев популярного тревел-шоу «Орел и Решка».

«Это «Орел и Решка» на минималках. Мы с Алиной в Греции, и у меня есть 100 евро и безлимитная карта. Алина, выбирай – орел или решка», - предлагает Рыбак.

Его девушка за кадром выбирает решку и по условиям договора получает 100 евро. Однако, забрав купюру, она не останавливается, а выхватывает еще и карту из рук Рыбака.

«И монетку давай сюда», - безжалостно требует Алина.

«Хоть телефон отдай», - жалобно просит ее возлюбленный, однако девушка уже уходит.

«И что теперь делать? Как заблокировать карту? Где тут бутылки сдать можно? Или волосы?», - с юмором подписал эти кадры Рыбак.

Напомним, Эктор Хименес-Браво заставил Рыбака нервничать похлеще, чем на "Холостячке".

Как сообщала Politeka, экс-участник "Холостячки" Рыбак резко поседел и покрылся морщинами, даже Мишина не узнает.

Также Politeka писала, что Рыбак закатил сцену ревности девушке, с которой живет после "Холостячки".