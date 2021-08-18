Участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной, радиоведущий и блогер, Андрей Рыбак насмешил жизненными советами

Так, бывший фаворит Мишиной сделал новый пост у себя в Инстаграм, в котором пофантазировал на тему, что делать в случае неудачного свидания, передает Politeka.net.

Рыбак предстал на кадрах во время пикника, расположившись на подстилке. В руках блогер держал бокал с напитком и широко улыбался. А вот картина, которую он описал, была менее приятной.

Андрей был щедр на советы, а в конце поинтересовался мнением публики:

"Что делать, если девушка опаздывает на свидание?

15 минут - можно просто позалипать в телефон👌

30 минут - всё ещё залипаем👍

60 минут - ну не знаю, попей кофе что ли!🤷🏻‍♂️

120 минут - а она точно в курсе о том, что у вас свидание?🤦🏻

180 минут - видимо, нет у тебя никакой девушки!😆

А вы пунктуальный человек? Часто опаздываете?".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Я из тех, кто приходит на пол часа раньше 🤣"

"Не опаздываю. И час бы не ждала😄"

"Пить одному 😂🔥👏 а после допивать и гулять вместе с любимой ❤️"

Отметим, у вылетевшего из "Холостячки" Рыбака после проекта в личной жизни все сложилось вполне удачно. Он вернулся к своей бывшей возлюбленной, тоже брюнетке, как и Мишина, - Алине Смирновой. Парочка живет вместе в Киеве, много путешествует и частенько радует поклонников в соцсети кадрами из жизни.

Напомним, что звезда "Холостячки" Рыбак появился в компании загадочной красотки, и это не его девушка: "Андрюша, ты лучший".

Как сообщала Politeka, звезда "Холостячки" Рыбак похвастался рекордом своей девушки: "13 минут...".

Также Politeka писала, что отвергнутый «Холостячкой» Мишиной Рыбак озадачил кадром с любимой: "По счастливым лицам видно, что...".