Участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной, радиоведущий и блогер, Андрей Рыбак насмешил жизненными советами
Так, бывший фаворит Мишиной сделал новый пост у себя в Инстаграм, в котором пофантазировал на тему, что делать в случае неудачного свидания, передает Politeka.net.
Рыбак предстал на кадрах во время пикника, расположившись на подстилке. В руках блогер держал бокал с напитком и широко улыбался. А вот картина, которую он описал, была менее приятной.
Андрей был щедр на советы, а в конце поинтересовался мнением публики:
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"Что делать, если девушка опаздывает на свидание?
15 минут - можно просто позалипать в телефон👌
30 минут - всё ещё залипаем👍
60 минут - ну не знаю, попей кофе что ли!🤷🏻♂️
120 минут - а она точно в курсе о том, что у вас свидание?🤦🏻
180 минут - видимо, нет у тебя никакой девушки!😆
А вы пунктуальный человек? Часто опаздываете?".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Я из тех, кто приходит на пол часа раньше 🤣"
"Не опаздываю. И час бы не ждала😄"
"Пить одному 😂🔥👏 а после допивать и гулять вместе с любимой ❤️"
Отметим, у вылетевшего из "Холостячки" Рыбака после проекта в личной жизни все сложилось вполне удачно. Он вернулся к своей бывшей возлюбленной, тоже брюнетке, как и Мишина, - Алине Смирновой. Парочка живет вместе в Киеве, много путешествует и частенько радует поклонников в соцсети кадрами из жизни.
Напомним, что звезда "Холостячки" Рыбак появился в компании загадочной красотки, и это не его девушка: "Андрюша, ты лучший".
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