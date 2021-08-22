Переможець проєкту "Холостячка" і колишній обранець Ксенії Мішиної Александ Еллерт засвітився на заході з Андрієм Рибаком

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт є коміком-сценаристом у студії "Квартал 95". Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після його перемоги в проекті, він зійшовся з актрисою. Нещодавно пара оголосила про своє розставання. Олександр активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя.

Цього разу Олександр показав нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Там він засвітив свого друга - Андрія Рибака, який теж боровся за серце Ксенії Мішиної в проєкті "Холостячка". Як відомо, вони були знайомі до проєкту і досі дружать.

"Дивіться в якому я прикольному місці. Пацани, там Рибалка десь стоїть...Актор. У нас сьогодні крутий вечір намічається. У нас якийсь новий крок у розвитку нашого ютуб-каналі, тому в Вересня вас чекає багато нового контенту на каналі.", розповів Олександр Эллерт

Судячи з відео, Олександр Еллерт і Андрій Рибак прийшли на Битву імпровізаційних команд у Києві.

Раніше повідомлялося, кращий друг Еллерта вперше заговорив про причини його розставання з Мішиною: "У житті трапляються..."

Також, Еллерт після розриву з Мішиною показав, чим займає руки: "Став холостяком, життя б'є ключем"

Politeka розповідала, дочка Еллерта жорстко висловилася про можливе примирення тата з "Холостячкою" Мішиною: "Дуже смішно!"





