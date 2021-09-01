Бывший участник проекта "Холостячка" Андрей Рыбак показал, как проводит время с возлюбленной
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак был участником проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Однако в ходе шоу признался, что пришел туда ради пиара, а на самом деле у него была девушка. Покину проект он вернулся к своей Алине.
В новом посте в Инстаграм Андрей показал, как девушка над ним подшутила.
«Андрей, давай поиграем в иргу. Смотри, на счет три ты должен сделать самое тупое лицо, которое только можешь», - сказала она.
Андрей согласился.
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«Раз… Так, по дожди, я же сказала: «На счет три», - рассмеялась девушка.
«Каждый день такое! Что посоветуете делать?» - обратился к фолловерам Рыбак.
«Понять и простить», «Любить, что же еще», - написали свои варианты в комментариях.
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