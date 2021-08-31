Бывший участник проекта "Холостячка" Андрей Рыбак показал видео с воспоминаниями о лете этого года

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным. Андрей активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей засветил своё общее фото с его девушкой Алиной. Стоит напомнить, что из-за этой девушки экс-участник "Холостячки" отказался от Ксении Мишиной.

"До свидания, лето! Увидимся через 9 месяцев! Будь ещё круче, умоляю!😋🔥", - подписал видео Андрей Рыбак.

Также, одним из ярких воспоминаний является видео с его лучшим другом Александром Эллертом, который тоже участвовал в "Холостячке" и выиграл в шоу.

Поклонники лучших друзей оставили кучу позитивных комментариев: "Это лето прекрасное, Андрюш, а будет еще круче 💚✌️Алинке, привет 🙋 ты мой фаворит навсегда 🤗", "Да ладно, дальше лето за деньги, но вполне так может быть ))".

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