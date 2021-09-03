Бывший фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак, вылетевший из шоу в шаге до финала, счастлив в своих новых отношениях

Радиоведущий и блогер не стесняется показывать в соцсети свою любовь к Алине Смирновой. Как известно, после провала на "Холостячке" Рыбак вернулся к своей бывшей девушке и начал все с чистого листа. Парочка уже почти год живет вместе в Киеве, много путешествует и делится кадрами семейной идиллии.

В своем последнем посте в Инстаграм Рыбак показал романтический момент с возлюбленной, с которой попал под дождь, передает Politeka.net. Они с Алиной, мокрые и счастливые, нежно смотрели друг на друга. Блогер растрогал подписью к кадру: "Почему люди так боятся попасть под дождь? Это ведь совсем не страшно! Главное - попасть под него с нужным человеком!😋".

За считанные минуты пользователи успели поставить тысячи "лайков", а некоторые даже прокомментировали: "❤️🔥Класс 😍".

Напомним, о своей влюбленности в Алину Андрей признался "Холостячке" Мишиной в разгар съемок шоу. Он тогда рассказал, что пошел на проект ради пиара и был уверен, что к Мишиной у него не возникнет чувств, но ошибся. Андрей неоднократно уверял Ксению, что за время проекта неожиданно для себя влюбился в нее по-настоящему, а чувства к Алине остыли. Но, как видим, блогер тогда совсем запутался в своих чувствах.

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