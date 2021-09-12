Известная актриса Ксения Мишина поделилась в сети жаркими кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети горячими кадрами, на которых показала, как прощается с летом и "закрывает сезон".

На новых снимках Ксения запечатлена на яхте, она нежится на солнце, лежа на сетке-гамаке. Перед камерой звезда появилось в стильном черном купальнике, который красиво подчеркнул изящную фигурку и идеальные длинные ножки. Волосы красотки собраны в высокий хвост, а на ее лице нет макияжа, только выражение полного блаженства.

В подписи к фотографиям Мишина написала: "Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе. Не прощаемся". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Ксении, засыпая ее комплиментами: "Какая красивая", "Одна из самых талантливых актрис на данный момент!", "Невероятно привлекательная девушка", "Красотка", "Какие ножки", "Неимоверно красивая", "Очень красивая", "Просто божественная богиня", "Красотка", "Какая вы все-таки шикарная!", "Русалка", "Влюблен в эти ножки".

Напомним, Ксения Мишина у бассейна удивила ногами в синяках: "Многие думают, что я...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина обратилась к украинцам и дала им совет, как реализовать мечты: "Просто поверьте".

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