Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, показала, как расслабляется у бассейна, удивив видом
Украинская звезда отправилась в Хорватию вместе с сыном, сообщает Politeka.net. Об этом стало известно из ее многочисленных сторис.
Мишина похвасталась прогулкой по красивым, старинным улицам города, а также отдыхом у бассейна.
Звезда засняла себя на шезлонге в отеле, сверкнув лишь стройными ножками, на одну из которых надев браслет. Еще одна интересная деталь привлекла внимание - на ногах Мишиной были синяки.
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"Утро", - подписала кадр актриса.
Примечательно, что артистка прилетела в Хорватию не только ради отдыха, но и для того, чтобы поучаствовать в важном мероприятии.
"Многие думают, что я прилетела в Хорватию отдыхать, но на самом деле это не так. Вот буквально несколько минут назад началось для меня очень важное ответственное мероприятие "Хорватский международный кинорынок", куда прилетели представители разных стран... И сейчас мы будем презентовать наш сериал "The Silence"", - рассказала актриса.
Стоит отметить, что Ксения Мишина снялась в европейском сериале "Тишина" (The Silence), в котором она исполнила одну из главных ролей.
Напомним, что "Холостячка" Мишина рассказала о своих чувствах на шоу "Україна має талант"
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