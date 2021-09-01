Известная актриса Ксения Мишина засветилась во впечатлииельных нарядах на новом шоу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого встретила на реалити-шоу "Холостячка" активно занимается карьерой.

Сейчас Мишина не только снимается в новых сериалах, но и блистает в различных шоу. Так, экс-«Холостячка» стала судьей нового сезона проекта «Україна має талант» вместе с шоуменом Сергеем Притулой и хореографом Евгением Котом.

«Считаю, что в Украине действительно много одаренных людей. И со своей стороны сделаю все, чтобы о них узнала вся страна и подарила им новые возможности», - заявила Мишина.

Тем временем официальный аккаунт шоу в Инстаграм показала подборку кадров с Мишиной, где она запечатлена в эффектных нарядах.

Мишина отметила, что с нетерпением ждет старта проекта.

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