Виталий Козловский и Артем Пивоваров засветились на популярном шоу в команде против Ксении Мишиной

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно она стала одной из суддей шоу "Україна має талант".

На этот раз актриса поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, после проекта "Холостячка" Ксения Мишина сошлась с победителем- - Александром Эллертом. Недавно пара рассталась, но поклонники до сих пор продолжают верить, что они сойдутся.

На кадрах - съемки шоу "Где логика". Как известно, это шоу выходит на "Новом канале", а его ведущим является Сергей Притула.

На шоу пришла Ксения Мишина с актрисой и режиссеркой Натальей Денисенко. Они боролись командой против Виталия Козловского и Артёма Пивоварова.

Суть шоу - доказать, чья логика сильнее - мужская или женская. Участники разгадывают разные загадки и получают за это баллы. По итогу игры - получают награду "Железная логика".

"Не буду желать им удачи", - добавила Ксения Мишина.

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