Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей на шоу "Україна має талант", похвасталась своей красотой

Ксения Мишина впечатляет внешностью, передает Politeka.net. Красотка тщательно ухаживает за собой, благодаря чему она выглядит просто идеально.

Однажды звезда раскрыла секреты своей привлекательности.

Красотка после умывания наносит на кожу тоник и крем. По словам звезды, кожа у нее сухая, поэтому она не может жить без увлажняющих средств.

А вот, что касается косметики, то артистка использует ее только для съемок, а в обычной жизни старается пользоваться только уходовыми средствами.

Интересно, что Ксения - обладательница длинных волос и за ними она тоже следит. Красотка использует корейскую косметику. Своими роскошными волосами звезда похвасталась на новом фото в Инстаграм.

"🤍", - написала Мишина.

За 20 минут пост собрал более 20 тысяч лайков.

"Увлекаюсь такой красотой 😍", "Смотрю «Клятву врача» , ой не могу 😱 кааааайф ❤️❤️❤️", "Красотка", "Прелестная🔥❤️", "Обожаю😍😍😍", "Ну какая же красотка 😍😍", "У вас красивые волосы", " Самая лучшая актриса обожаю вас😍😍😍", "Какие волосы!", "Самый красивый возраст женщины 30лет", "Умопомрачительная!😍", - написали пользователи сети.

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