Известная украинская актриса и экс-«холостячка» Ксения Мишина показала, как развлекала своего сына в гостях

Главная героина первого сезона шоу «Холостячка» поделилась в своем Инстаграм кадрами, на которых показала, как и с кем провела субботу. Об этом пишет Politeka.net. Так, Мишина рассказала, что вместе со своим 9-летним сыном Платоном отправилась в гости к подруге.

И пока взрослые устраивали себе застолье, Платон нашел развлечение с детьми и мамой подруги Ксении. У них дома оказалась целая коллекция лего, которую дети вывалили на пол, и начали собирать из нее собственные конструкции.

«Ну вот вы смотрите, чем заняты наши дети! Сколько лет вообще вы собирали такое количество лего? Так, мамочки и бабушки плавно присоединяются…и собаки тоже. Я предлагаю сделать громаднейший замок!», - комментирует происходящее за кадром Мишина.

Однако, дети выглядят слишком увлеченными, чтобы прислушиваться к ее предложению.

Отметим, что Ксения воспитывает своего сына в одиночку, и не любит рассказывать о его отце. При этом актриса четко дала понять, что этого мужчины сейчас нет в их с сыном жизни.

Добавим, что после проекта «Холостячка» Мишина какое-то время встречалась с его победителем, Александром Эллертом, однако недавно пара рассталась.

Напомним, Ксения Мишина в постели расцеловала своего красавчика, и это не Эллерт.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина показала, чем "мучает" своего сына Платона дома.

Также Politeka писала, что Ксения Мишина показала, в какой квартире и с кем живет после разрыва с Эллертом.