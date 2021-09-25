Украинский сценарист и комик Александр Эллерт, победитель шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной, заинтриговал заявлением
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Эллерт заговорил об участии в новом полярном проекте.
«А почему я ещё не там? Ведь «Співають всі!» каждую субботу в 21:00! Что может заставить человека вдруг запеть? Я короче решил разобраться с этим вопросом и… начну с просмотра… величайшего и масштабного шоу «Співають всі!». Это грандиозное событие, шоу международного уровня и масштаба All together now!» - написал Александр.
Эллерт намекнул, что возможно тоже блеснет талантом на шоу.
«Историческим это шоу станет сразу, как я приму в нем участие)) Свою любовь я уже выиграл - может придёт время выстоять битву и за Народную любовь?» - написал он.
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Отметим, поклонники обрадовались такой перспективе.
«Ну твои танцы мы уже видели и полюбили. Может и пение впечатлит и народная любовь накроет тебя волной. Удачи!», «Саня, ты можешь всё», «Ну, музыкальный слух у тебя есть, Саша. А вот голос не знаю. Нужно проверить в этом шоу», - пишут в комментариях.
Тем временем Ксению Мишину, которая ранее обїявила о разрыве отношений с Єллертом, скоро можно будет увидеть на шоу "Україна має талант". Там актриса будет судьей.
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