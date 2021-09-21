Бывшая "Холостячка", судья "Україна має талант" и актриса Ксения Мишина внезапно заговорила об Александре Эллерте

32-летняя звезда опубликовала ответствующие "сториз" в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, после проекта "Холостячка" Ксения Мишина сошлась с победителем - Александром Эллертом. Недавно пара рассталась, но поклонники до сих пор продолжают верить, что они сойдутся. Новым заявлением Мишина только подогрела такие слухи.

«Пришла в тату-салон и хочу набить себе вот такого вот Сашу Коваленко. Я вам сейчас покажу, как это будет выглядеть прикольно», - сказала Ксения.

«Я бы конечно с удовольствием себе заделала Александра Эллерта, но, к сожалению, в этом тату салоне только Александр Коваленко есть. Посмотрите, вот это вау», - добавила она.

Кадры не оставил без внимания и сам Эллерт. Он перепостил сторис Мишиной, добавив комментарий.

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