Победитель "Холостячки", бывший возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт ошеломил очередной выходкой

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у сценариста и комика появилось свежее фото, сделанное в Карпатах. Мужчина стоял на траве, одетый в обмундирование для катания на лыжах. На голове у Эллерта красовалась смешная шапка с носиком.

«Что-то не едет... рано или что?», - подписал фото Эллерт.

В комментариях ему традиционно оставили массу отзывов и шуток. Не обошлось и без расспросов про Ксению Мишину.

«Почему нет Ксюши рядом с тобой?», «Ха-ха», «Стою на асфальте я в лыжи обутый», «Не кум, то просто ты не в ту сторону наклонился… надо больше бочком», «Попробуй в следующий раз раскачивать себя… вперёд, назад», «Сашка в домашнем, красавчик», «Саша, твой юмор как всегда неповторим», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эллерт и Мишина недавно расстались, но причины разрыва своих отношений так и не озвучили. По словам Эллерта, он все еще надеется на примирение с актрисой, которой регулярно посылает цветы.

Напомним, что Александр Эллерт признался, что у него с Мишиной после расставания.

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