Переможець "Холостячки" і колишній бойфренд Ксенії Мішиної Олександр Еллерт продовжує радувати публіку яскравими подіями з власного життя

Як відомо, Мішина оголосила про те, що йде від Еллерта в середині літа. Причин 32-річна актриса не назвала і попросила фанатів поважати її особисте життя. Проте, не минуло й двох місяців, як у Мережі заговорили про примирення парочки. Їх засікли разом в аеропорту, і через мить Ксенія вже виставляла у себе в Instagram кадри з Кіпру. Більш того, нещодавно колишніх закоханих бачили удвох на чужому весіллі - Мішиній навіть вдалося зловити букет нареченої.

Як би там не було, але якщо примирення і мало місце бути, то зірки про це мовчать, і ніяких офіційних коментарів не дають.

У своїх нових "сторіз" Еллерт показав кращого друга, з яким пов'язаний переломний момент в його житті. Саша кинувся з обіймами зустрічати товариша, передає Politeka.net.

"Дивіться, яких людей до нас занесло! Знайомтеся - це Стас. Ми 8 років тому в "Розсміши коміка" виступали разом і виграли 100 тисяч", - поділився екс-бойфренд "Холостячки".

Зазначимо, Еллерт, переїхавши з Донецької області до Харкова, в 2014 році взяв участь у шоу "Розсміши коміка", де здобув перемогу. Талант молодого чоловіка помітив Володимир Зеленський і трохи пізніше запросив в "Квартал 95" в якості сценариста.

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