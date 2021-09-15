Обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт розговорився в інтерв'ю

Так, 34-річний шоумен і сценарист відповів на кілька актуальних питань в інтерв'ю "Люкс ФМ". Еллерт зізнався радіоведучому Славі Дьоміну, що думає про нову "Холостячку" Злату Огневич і який типаж дівчат йому подобається після розставання з Мішиною, передає Politeka.net.

Саша дав напуття Златі, побажавши їй зустріти справжнє кохання.

"Я їй бажаю, щоб вона теж закохалася, щоб все у неї було добре і щоб ось цю статистику, про яку ти говорив, що пари після телевізійних проектів не довговічні і розходяться, - ось щоб все у неї було довговічне і по-справжньому", - щиро побажав Еллерт.

Крім того, шоумен заінтригував відповіддю, які дівчата зараз його до смаку. Дьомін поцікавився у нього, чи подобається йому такий типаж, як Огневич.

"Ні, - поспішив відповісти Еллерт і пояснив чому, - Мені останнім часом ніякий типаж дівчат, крім однієї, не подобається".

Обранець "Холостячки" Мішиної натякнув, що досі відчуває до неї сильні почуття. Нагадаємо, парочка оголосила про розставання в липні, після півроку романтичних відносин. Причину при цьому обидва приховали. Проте, не минуло й двох місяців, як їх засікли разом в аеропорту, після чого Мішина викладала "сторіз", як відпочиває на Кіпрі. Тому шанувальники сподіваються, що Саша з Ксюшею вже помирилися і просто тримають свій роман в таємниці.

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