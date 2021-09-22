Известный украинский сценарист и комик Александр Эллерт впечатлил преображением

Как пишет Politeka.net, недавно Эллерт вернулся в Киев после отдыха в Карпатах. Там он успел немного зарасти, что решил продемонстрировать своим поклонникам. Мужчина снял видео в автомобиле, демонстрируя свою щетину и отросшие волосы.

«Добрый день. Еду приводить себя в порядок», - подписал видео Эллерт.

После Александр поделился несколькими сторис из салона, где над ним трудился мастер. Следующее видео продемонстрировало преображение комика. Его гладко выбрили, а также сделали стильную прическу.

«А вот и обновленный я. Завтра будет такой крутой вечер», - отметил мужчина, хвастаясь новой прической.

Как известно, Александр Эллерт прославился после своего участия в шоу «Холостячка». В финале проекта актриса Ксения Мишина выбрала Эллерта своим спутником. Пара провстречалась чуть меньше года, после чего актриса приняла решение о расставании.

Напомним, что Александр Эллерт насмешил украинцев странными развлечениями не по сезону: «Что-то не едет...».

Как сообщала Politeka, Эллерт удивил экстремальной выходкой в одних плавках: "Но зачем?".

Также Politeka писала, что Эллерт рассказал, кто снимает его вместо Мишиной: "Как Ксения могла…".