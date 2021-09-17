Відомий гуморист Олександр Еллерт здивував кадрами свого екстремального вчинку
Як повідомляє Politeka.net, популярний український гуморист і блогер Олександр Еллерт, який був обранцем Ксенії Мішиної на реаліті-шоу "Холостячка", після розставання з актрисою здорово здивував шанувальників. Комік виклав у своєму Instagram кумедне відео, на якому показав свою екстремальну витівку.
Виявилося, що Саша вирішив скупатися в крижаній серед Карпатських гір. У ролику, який цікаво змонтований, хлопець роздягається і лізе в гірську річку, а потім ще й стає головою під водоспад. Виглядає він при цьому вельми бадьорим, хоча і зазначив, що вода в річці "Крижана".
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Користувачі аж здригнулися від такого відео, і почали активно його обговорювати, запитуючи Еллерта, навіщо він це зробив: "Блін, аж холодно стало", "П'ять зірок монтажеру!", "У мене аж душа пішла в п'яти", "Саня, супер", "Красава", "Монтаж, талант він такий, що його і в крижаній воді видно", "Красава", "Браво!", "Відео ржачне. Але навіщо?", "Круто".
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