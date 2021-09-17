Известный украинский юморист Александр Эллерт, который участвовал в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка", поделился смешным фото

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 34-летний Александр Эллерт часто делится с поклонниками интересным контентом. На этот раз он опубликовал забавные stories, где он в смешной шапке надел лыжи и в шутку удивляется, почему они не едут. Также Эллерт показал, кто его снимал на видео.

"Решил поделиться с Вами, как создавается контент на самом деле", - написал Александр.

Также юморист опубликовал пост, где позировал в этой же шапке и на лыжах.

"Что-то не едет... рано, что ли⁉",- шутит Эллерт.

Заметим, что юморист запомнился украинцам благодаря победе на реалити-шоу "Холостяк", некоторое время даже встречался с героиней шоу Ксенией Мишиной. Пара часто появлялась на светских вечеринках вместе, однако недавно объявила о разрыве. Сейчас в Сети активно это обсуждают, а многие комментаторы пишут об их тайном примирении.

"Саша, твой юмор как всегда неповторим 😂😂😂😂😂 ", "Я с вас балдею! Какой вы классный!!! 🔥🔥🔥", "Как Ксения могла выбрать вас ???? 😱🤮 ", "Почему нет Ксюши рядом с тобой??", "Саша, ты красавчик 🔥 приколист, не даешь грустить ❤️💚 ", "Саша, вы как всегда веселите публику 😂 стою на траве я в лыжи обут 😂😂😂 ", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант" Ксения Мишина поразила внешностью с безупречной прической: "Ну какая же красавица".

Напомним, что Ксения Мишина после расставания с Эллертом взбудоражила образом невесты: "Готова!".

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "холостячке" Огневич: "желаю, чтобы она тоже...".