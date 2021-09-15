Відома актриса Ксенія Мішина показала, як веселиться перед камерою в новому образі нареченої

Популярна актриса часто показує в Instagram найрізноманітніші кадри з життя. У тому числі, любить Ксенія демонструвати свої образи на зйомках і вже не раз інтригувала невеликими відео, зробленими на знімальному майданчику.

Цього разу Ксенія порадувала цибулею нареченої. У короткій рожевій сукні, чорними ботфортами, акуратним макіяжем і білою фатою Ксенія виглядала дуже ефектно. При цьому образ грайливої нареченої сподобався і їй самій.

Про це Мішина розповіла на майданчику, записуючи відео і готуючись до зйомок:

"Нарешті я приступаю до зйомок фільму «Сім бажань», який ви побачите вже в кінотеатрах. Нафарбували, одягли мене лялечки. Наречена готова. Коротше, наречена взагалі така симпатичненька сьогодні, зараз піде влаштовувати шабаш " - розповідає в кадрах Мішина.

Раніше Мішина, яка недавно ніби як розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним відео, на якому показала, як зловила букет нареченої на весіллі подруги.

У ролику можна побачити, що весільна церемонія проходила на красивому пляжі. Для торжества Ксенія вибрала білий брючний костюм оверсайз, під піджаком якого видно короткий чорний топ.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина прийшла на весілля з Еллертом і зловила букет нареченої: "Ну нарешті!".

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