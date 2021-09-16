Переможець "Холостячки", колишній коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт приголомшив черговою витівкою

Як пише Politeka.net, в Instagram у сценариста і коміка з'явилося свіже фото, зроблене в Карпатах. Чоловік стояв на траві, одягнений в обмундирування для катання на лижах. На голові у Еллерта красувалася смішна шапка з носиком.

"Щось не їде... рано чи що?",- підписав фото Еллерт.

У коментарях йому традиційно залишили масу відгуків і жартів. Не обійшлося і без розпитувань про Ксенію Мішину.

"Чому немає Ксюші поруч з тобою?", "Ха-ха", «Стою на асфальті я в лижі взутий», «ні кум, то просто ти не в ту сторону нахилився... треба більше бочком», «спробуй наступного разу розгойдувати себе... вперед, назад», «Сашка в домашньому, красень», "Саша, твій гумор як завжди неповторний", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Еллерт і Мішина недавно розійшлися, але причини розриву своїх відносин так і не озвучили. За словами Еллерта, він все ще сподівається на примирення з актрисою, якій регулярно посилає квіти.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт зізнався, що у нього з Мішиною після розставання.

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