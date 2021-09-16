Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", похвалилася своєю красою

Ксенія Мішина вражає зовнішністю, передає Politeka.net. Красуня ретельно доглядає за собою, завдяки чому вона виглядає просто ідеально.

Одного разу зірка розкрила секрети своєї привабливості.

Красуня після вмивання наносить на шкіру тонік і крем. За словами зірки, шкіра у неї суха, тому вона не може жити без зволожуючих засобів.

А ось, що стосується косметики, то артистка використовує її тільки для зйомок, а у звичайному житті намагається користуватися тільки засобами для догляду.

Цікаво, що Ксенія - володарка довгого волосся і за ним вона теж стежить. Красуня використовує корейську косметику. Своїм розкішним волоссям зірка похвалилася на новому фото в Instagram.

"🤍",- написала Мішина.

За 20 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків.

"Захоплююся такою красою 😍", "дивлюся" Клятву лікаря", ой не можу 😱 кааааайф❤️❤️❤️"," красуня"," Чарівна🔥❤️", " обожнюю😍 😍 😍", " Ну яка ж красуня😍 😍", "у вас гарне волосся", " Найкраща актриса обожнюю вас😍 😍 😍", " яке волосся!", "Найкрасивіший вік жінки 30 років","запаморочлива!😍 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина засвітила подарунок від Еллерта

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина видала, ким замінила Еллерта на світському рауті

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина після розставання з Еллертом розбурхала образом нареченої