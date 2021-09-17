Известный юморист Александр Эллерт удивил кадрами своего экстремального поступка

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский юморист и блогер Александр Эллерт, который был избранником Ксении Мишиной на реалити-шоу "Холостячка", после расставания с актрисой здорово удивил поклонников. Комик выложил в своем Instagram забавное видео, на котором показал свою экстремальную выходку.

Оказалось, что Саша решил искупаться в ледяной среди карпатских гор. В ролике, который интересно смонтирован, парень раздевается и лезет в горную реку, а потом еще и становится головой под водопад. Выглядит он при этом весьма бодрым, хотя и отметил, что вода в реке "ледянющая".

Пользователи аж вздрогнули от такого видео, и принялись активно его обсуждать, спрашивая Эллерта, зачем он это сделал: "Блин, аж холодно стало", "Пять звезд монтажеру!", "У меня аж душа ушла в пятки", "Саня, супер", "Красава", "Монтаж, талант он такой, что его и в ледяной воде видно", "Красава", "Браво!", "Видео ржачное. Но зачем?", "Круто".

Напомним, Эллерт рассекретил, кто теперь его снимает вместо Мишиной: "Как Ксения могла…".

Как сообщала Politeka, Победитель "Холостячки" Эллерт насмешил украинцев нелепыми развлечениями не по сезону: "Что-то не едет...".

Также Politeka писала, что Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич: "Желаю, чтобы она тоже...".