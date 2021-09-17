Відомий український гуморист Олександр Еллерт, який брав участь в першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", поділився смішним фото

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 34-річний Олександр Еллерт часто ділиться з шанувальниками цікавим контентом. Цього разу він опублікував кумедні stories, де він у смішній шапці одягнув лижі та жартома дивується, чому вони не їдуть. Також Еллерт показав, хто його знімав на відео.

"Вирішив поділитися з Вами, як створююється контент насправді", - написав Олександр.

Також гуморист опублікував пост, де позував у цій же шапці та на лижах.

"Щось не їде… рано, чи що⁉️", - жартує Еллерт.

Зауважимо, що гуморист запам’ятався українцям завдяки перемозі на реаліті-шоу "Холостяк", деякий час навіть зустрічався із героїнею шоу Ксенією Мішиною. Пара часто з’являлася на світських вечірках разом, однак нещодавно оголосила про розрив. Зараз в мережі активно це обговорюють, а багато коментаторів пишуть про їхнє таємне примирення.

"Саша, твій гумор як завжди неповторний 😂😂😂😂😂", "Я з Вас балдію! Який Ви класний !!! 🔥🔥🔥", "Як Ксенія могла вибрати вас ???? 😱🤮", " Чому немає Ксюші поряд з тобою??", "Саша, ти красавчик 🔥 приколіст, не даєш сумувати ❤️💚", "Саша, ви як завжди веселите публіку 😂 стою на траві я в лижі взутий 😂😂😂", - написали в коментарях.

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Нагадаємо, що Ксенія Мішина після розставання з Еллертом розбурхала образом нареченої: "Готова!".

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