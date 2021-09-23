Победитель проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал, какие изменения с ним произошли после шоу

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт является комиком-сценаристом в студии "Квартал 95". Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После его победы в проекте, он сошелся с актрисой. Недавно пара объявила о своём расставании.

На этот раз Александр Эллерт опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - он в стоматологии, победитель "Холостячки" показал, как изменил свою улыбку после проекта.

"Улыбайтесь - это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас на душе…

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Последние 2 недели я только и делаю, что улыбаюсь, поговаривают и во сне тоже, потому что мне сделали зубы. И не просто, а вау-зубы))

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Я переодически интересовался, что можно сделать с моим «торчащим собачьим», со стертыми клыками или сколотым передним одни врачи советовали брекеты… другие спиливать… третьи - смириться...

Всё свершилось за 1,5 месяца: мне какими-то спец капами отбелили, пофоткали, сделали макет, потом шесть часов я полежал в кресле и все, представляете? Всё!

Вот она, обновлённая версия Эллерта

Я доволен неистово, всем причастным спасибо и объятия!", - поделился радостью победитель "Холостячки".

Напомним, что ранее Александ Эллерт выглядил так:

Ранее сообщалось, брошенный Мишиной Эллерт поразил экстремальной выходкой в одних плавках, видео: "Но зачем?"

Также, Эллерт исправил зубы и похвастался новой улыбкой, как он теперь выглядит: "Знаете, что обидно..."

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