Главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина забралась верхом на мужчину и решилась проверить его талант

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант".

На этот раз на странице шоу "Україна має талант" в Инстаграм опубликовали новое фото. На снимке - актриса Ксения Мишина стоит босиком на торсе одного из участников шоу.

"В один из съемочных дней телекастингов «Украина имеет талант» на сцену вышел участник Станислав Скочко с целью продемонстрировать силовое шоу и показать, на что способно человеческое тело. Стас занимается силовым экстримом. Он решил совместить свои возможности и придумал уникальную упражнение, с помощью которой и стал рекордсменом книги рекордов Украины. Судья проекту Ксения Мишина решила лично проверить способности этого участника и оценить его талант. И сама стала на гвозди на сцене шоу!

Напомним, актриса и судья Ксения Мишина длительное время занимается различными энергетическими практиками, ездит на ретрит и развивает свою духовность, чем часто делится с подписчиков в соцсетях. Среди практик она узнала и стояния на гвоздях. «Стояние на гвоздях - потрясающий опыт, во время которого появляется возможность встретиться с самой собой и своим внутренним миром из-за того некоторую боль, который ты проживаешь. И когда ты его преодолеваешь, ты очищуешся, укрепляешь свою силу воли и можешь переосмыслить многие ситуации своей жизни, смыслы и истину того, чем ты занимаешься, и то, что происходит вокруг и внутри тебя. Это практика для души, а не тела. Но достичь глубины своей души ты можешь, только почувствовав и поняв свое тело, став с ним одним целым", - комментирует практику Ксения Мишина", - пишут на аккаунте.

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